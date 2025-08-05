+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Brasil
team-logoPalmeiras
team-logoCorinthians
Mounique Vilela

Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Dérbi Paulista será disputado nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Prime Video no streaming, além do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming.

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 2 a 2 com o Vitória pelo Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para o mata-mata da Copa do Brasil. Como foi derrotado no jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na atual edição da Copa do Brasil, o Palmeiras eliminou o Ceará na terceira fase, com um placar agregado de 4 a 0.

Do outro lado, o Corinthians entra em campo com a vantagem do empate para garantir a classificação. Em busca do seu quarto título na competição, o Timão eliminou o Novorizontino com um placar agregado de 2 a 0.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Martínez, Raniele, Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis, Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Escalações de Palmeiras x Corinthians

PalmeirasHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-1-2

Home team crestCOR
21
Weverton
13
Micael
4
A. Giay
15
G. Gomez
22
J. Piquerez
5
A. Moreno
30
L. Evangelista
18
Mauricio
17
F. Torres
9
V. Roque
19
R. Sosa
1
H. Souza
2
Matheuzinho
21
Bidu
13
Gustavo Henrique
5
A. Ramalho Silva
8
R. Garro
19
A. Carrillo
14
Raniele
70
J. Martinez
10
M. Depay
9
Yuri Alberto

4-3-1-2

CORAway team crest

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

Reservas

Técnico

  • D. Junior

Desfalques

Palmeiras

Bruno Fuchs e Murilo seguem fora.

Corinthians

Hugo e Maycon seguem no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 6 de agosto de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

De acordo com a contagem do Corinthians, em 386 confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu 136 vezes, contra 132 vitórias do Timão, além de 118 empates. Já segundo o Palmeiras, o histórico aponta 140 vitórias alviverdes, 133 triunfos corintianos e 123 empates.

1

2

Empates

2

Vitórias

3

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Links úteis

