Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, do Prime Video no streaming, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 2 a 2 com o Vitória pelo Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para o mata-mata da Copa do Brasil. Como foi derrotado no jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, o Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na atual edição da Copa do Brasil, o Palmeiras eliminou o Ceará na terceira fase, com um placar agregado de 4 a 0.

Do outro lado, o Corinthians entra em campo com a vantagem do empate para garantir a classificação. Em busca do seu quarto título na competição, o Timão eliminou o Novorizontino com um placar agregado de 2 a 0.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Martínez, Raniele, Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis, Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Palmeiras

Bruno Fuchs e Murilo seguem fora.

Corinthians

Hugo e Maycon seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 6 de agosto de 2025

quarta-feira, 6 de agosto de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

De acordo com a contagem do Corinthians, em 386 confrontos entre as equipes, o Palmeiras venceu 136 vezes, contra 132 vitórias do Timão, além de 118 empates. Já segundo o Palmeiras, o histórico aponta 140 vitórias alviverdes, 133 triunfos corintianos e 123 empates.

