Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Supercopa do Brasil feminina 2026

Palmeiras e Corinthians decidem o título da Supercopa do Brasil feminina neste sábado (7), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do canal ge tv no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pelo título do Campeonato Paulista Feminino, conquistado após goleada sobre o Corinthians por 5 a 2 no placar agregado, em dezembro, o Palmeiras volta a enfrentar o rival neste sábado. Atual campeão da Copa do Brasil Feminina, o Verdão entra em campo em busca do título inédito da Supercopa Feminina.

Já o Corinthians, maior campeão da história da competição, com três títulos conquistados, garantiu vaga na Supercopa após vencer o Campeonato Brasileiro Feminino na temporada passada. A equipe alvinegra chega como uma das principais forças do torneio.

No histórico do confronto, Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram 30 vezes. O Corinthians leva vantagem, com 17 vitórias, contra sete triunfos do Palmeiras, além de seis empates.

Palmeiras feminino: Kate Tapia; Fê Palermo, Pati Maldaner, Poliana, Raissa Bahia; Ingryd (Diany), Andressinha, Brena, Duda Santos (Lais Estevam ou Lorena Benítez); Tainá Maranhão e Bia Zaneratto.

Corinthians feminino: Lelê; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Letícia Teles, Tamires; Duda Sampaio, Ana Vitória, Andressa Alves; Belén Aquino, Gabi Zanotti, Jaqueline (Jhonson).

Desfalques

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

Thaís Regina e Agustina Barroso estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 7 de fevereiro de 2026

sábado, 7 de fevereiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Barueri - Barueri, SP

