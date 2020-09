Palmeiras: convocados para as Eliminatórias são desfalques por quantos jogos?

Gabriel Menino, Weverton e Matías Viña são convocados para as Eliminatórias; trio pode perder até três jogos, incluindo clássico contra o São Paulo

O técnico Tite divulgou a lista de convocados para a estreia do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A grande surpresa certamente foi Gabriel Menino, que terá a companhia do goleiro Weverton, também do . Além deles, o lateral Matías Viña também foi convocado para os compromissos do na competição. O trio ficará a serviço de suas seleções por cerca de uma semana e, assim, pode desfalcar o Alviverde por três partidas, incluindo o clássico contra o .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os compromissos do Brasil estão marcados para acontecer nos dias 9 e 13 de outubro. O primeiro deles será contra a , na Neo Química Arena, e o segundo será contra o , em Lima. A CBF ainda não divulgou uma data para que os jogadores se apresentem, mas isso deve acontecer após a rodada do final de semana.

Mais times

Gigantes pela própria natureza! 💪🐷

Weverton e Gabriel Menino foram convocados para defender a !



Parabéns, meus campeões! 🇧🇷🟢⚪#AvantiPalestra pic.twitter.com/uxq2keFC74 — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) September 18, 2020

A seleção do Uruguai já divulgou todo seu cronograma. Os jogadores se apresentam no dia 5, jogam contra o , em casa, dia 8, e contra o , em Quito, dia 13.

#Eliminatorias #Qatar2022 🇶🇦



📋El Cuerpo Técnico de @Uruguay reservó a 2⃣6⃣ futbolistas del exterior para enfrentar a Chile y Ecuador.



Inicio de los entrenamientos:

🗓️5/10 - Complejo Celeste



🇺🇾🇨🇱 8/10 - 19:45h - Montevideo

🇪🇨🇺🇾 13/10 - 18h Uy - Quito



ℹ️https://t.co/kMFoCtYIyL pic.twitter.com/9295cikKm5 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 18, 2020

Dessa forma, o trio segue com o Palmeiras até a partida contra o Ceará, no sábado, dia 3, antes de se apresentar às respectivas seleções. Posteriormente, a equipe de Luxemburgo enfrenta o , no dia 7, faz clássico contra o São Paulo, três dias depois, e termina a sequência contra o , em partida que ainda não tem data marcada, mas deve acontecer entre os dias 14 e 15.

Assim, como os últimos jogos de e Uruguai estão marcados para o dia 13, é possível que os jogadores possam retornar a tempo do confronto contra o , especialmente se este for marcado para o dia 15. Mas serão desfalques pelo menos contra Botafogo e São Paulo.

Quais são as opções de Luxemburgo para os desfalques?

Foto: SE Palmeiras

Para sorte de Vanderlei Luxemburgo, o elenco do Palmeiras possui boas opções de reposição.

Mais artigos abaixo

Gabriel Menino, convocado para a lateral direita, costuma jogar como volante no Alviverde. Para a posição, o clube tem Bruno Henrique e Ramires para fazer dupla com Patick de Paula. Já para o lugar de Weverton, Jaílson deve ser o substituto imediato.

O maior problema de Luxa deve ficar para a lateral esquerda. Com a ida de Diogo Barbosa ao , o treinador tem no elenco somente o jovem Lucas Esteves, de 20 anos. Caso opte por utilizar um jogador mais experiente, o treinador terá que improvisar algum atleta na lateral.