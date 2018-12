Palmeiras contrata Matheus Fernandes, do Botafogo

O volante participou de 87 partidas com o clube carioca em 2018, marcou um gol e venceu o título do campeonato estadual

O Palmeiras oficializou nesta quarta-feira (19) a contratação do volante Matheus Fernandes, que estava no Botafogo.

O jogador de 20 anos assinou por cinco anos com a equipe Alviverde, e a transferência renderá 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões) ao clube carioca, que ficará ainda com 25% dos direitos econômicos do volante.

Fernandes vinha despertando interesse em equipes europeias; bom nos desarmes e saída de bola, ele também já recebeu diversas convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2018, o volante marcou um gol e ganhou o Campeonato Carioca com a camisa do Botafogo.

Além de Matheus, o Palmeiras também oficializou a contratação de Zé Rafael, do Bahia, e Arthur Cabral, do Ceará.