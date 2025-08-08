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Mounique Vilela

Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Palmeiras x Ceará
Palmeiras
Ceará

Equipes se enfrentam neste domingo (10), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

O confronto entre Palmeiras e Ceará promete ser emocionante neste Brasileirão. Quem gosta de apostar e deseja praticidade, pode contar com o Betano app, que oferece recursos exclusivos para acompanhar e apostar nas partidas em tempo real, tornando a experiência esportiva ainda mais completa e interativa.

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Notícias e prováveis escalações

Eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Corinthians por 3 a 0 no placar agregado nas oitavas de final, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Na terceira colocação, com 33 pontos, o Verdão busca reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Flamengo.

"Entendo perfeitamente a cobrança. Cabe a nós ir atrás de manter o fogo na fogueira. Esse clube estava desorganizado, sem rumo, com dívidas e mudamos. Temos que continuar juntos, como fizemos nesses últimos cinco anos. Estamos a ser vítimas do próprio sucesso e isso é normal. Temos que perceber aquilo que queremos. Na altura certa, no momento certo, faremos aquilo que foi o melhor para o Palmeiras", afirmou o técnico Abel Ferreira.

Copa do Nordeste
Ceará crest
Ceará
CEA
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Copa Libertadores
Junior Barranquilla crest
Junior Barranquilla
ATJ
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP

O Ceará, por sua vez, chega embalado após empatar com o Flamengo por 1 a 1 e vencer o Cruzeiro por 2 a 1. No momento, o Vozão ocupa a parte intermediária da tabela, com 22 pontos e aproveitamento de 43%.. 

Palmeiras: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Maurício (Raphael Veiga); Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Machado e Matheus Bahia; Diego, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul..

Escalações de Palmeiras x Ceará

PalmeirasHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCEA
21
Weverton
13
Micael
4
A. Giay
15
C
G. Gomez
22
J. Piquerez
18
Mauricio
30
L. Evangelista
17
F. Torres
19
R. Sosa
5
A. Moreno
9
V. Roque
94
Bruno
23
W. Machado
70
F. Silva
3
Marllon
79
M. Bahia
10
L. Mugni
97
Lourenco
26
C
Richardson
27
A. Galeano
20
Dieguinho
9
P. Raul

4-2-3-1

CEAAway team crest

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

Desfalques

Palmeiras

Paulinho, Bruno Rodrigues e Vitor Figueiredo estão machucados.

Ceará

Fernandinho, Richard, Luiz Otávio, Richardson, Bruno estão lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 10 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Aliianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 21 vitórias, contra quatro do Ceará, além de 10 empates. NO último encontro válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025, o Verdão venceu por 3 a 0.

SEP

Outros

CEA

4

Vitórias

0

Empate

1

9

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.