Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).O confronto entre Palmeiras e Ceará promete ser emocionante neste Brasileirão. Quem gosta de apostar e deseja praticidade, pode contar com o Betano app, que oferece recursos exclusivos para acompanhar e apostar nas partidas em tempo real, tornando a experiência esportiva ainda mais completa e interativa.
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Notícias e prováveis escalações
Eliminado da Copa do Brasil após ser derrotado pelo Corinthians por 3 a 0 no placar agregado nas oitavas de final, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Na terceira colocação, com 33 pontos, o Verdão busca reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Flamengo.
"Entendo perfeitamente a cobrança. Cabe a nós ir atrás de manter o fogo na fogueira. Esse clube estava desorganizado, sem rumo, com dívidas e mudamos. Temos que continuar juntos, como fizemos nesses últimos cinco anos. Estamos a ser vítimas do próprio sucesso e isso é normal. Temos que perceber aquilo que queremos. Na altura certa, no momento certo, faremos aquilo que foi o melhor para o Palmeiras", afirmou o técnico Abel Ferreira.
O Ceará, por sua vez, chega embalado após empatar com o Flamengo por 1 a 1 e vencer o Cruzeiro por 2 a 1. No momento, o Vozão ocupa a parte intermediária da tabela, com 22 pontos e aproveitamento de 43%..
Palmeiras: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Maurício (Raphael Veiga); Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Machado e Matheus Bahia; Diego, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul..
Desfalques
Palmeiras
Paulinho, Bruno Rodrigues e Vitor Figueiredo estão machucados.
Ceará
Fernandinho, Richard, Luiz Otávio, Richardson, Bruno estão lesionados.
Quando é?
- Data: domingo, 10 de agosto de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Aliianz Parque - São Paulo, SP
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 21 vitórias, contra quatro do Ceará, além de 10 empates. NO último encontro válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025, o Verdão venceu por 3 a 0.