Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o RB Bragantino por 2 a 1 pelo Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca do quinto título da competição, o Verdão entra em campo com a vantagem do empate, graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida.

Já o Ceará chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Sport, também pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Vovô precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Anteriormente, a equipe eliminou o Sergipe com um triunfo por 2 a 0 e passou pelo Confiança nos pênaltis, por 3 a 0, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Lelê (Pedro Raul).

Desfalques

Palmeiras

Bruno Rodrigues está em transição física.

Ceará

Bruno, Richard, Luiz Otávio, Richardson e Fernandinho estão fora.

Quando é?