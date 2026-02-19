Palmeiras x Capivariano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Campeonato Paulista 2026

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do canal CazéTV, no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 27º título do Paulistão, o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final ao encerrar a primeira fase na vice-liderança, com 16 pontos, mesma pontuação do líder Novorizontino. Em oito partidas disputadas no Paulistão, o Verdão soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas, alcançando 66% de aproveitamento na competição estadual.

Por outro lado, o Capivariano também avançou ao mata-mata do Paulistão após finalizar a fase inicial na sétima colocação, com 13 pontos conquistados. Em oito jogos, a equipe registrou quatro vitórias, um empate e três derrotas, obtendo 54% de aproveitamento até aqui.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira Allan e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.

Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Tarcisio; Bruno Silva, Carlinhos, Thiaguinho, Cássio Gabriel e Baianinho; Vinícius Popó.

Desfalques

Palmeiras

Paulinho segue em transição física.

Capivariano

Leonan cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 21 de fevereiro de 2026

sábado, 21 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

SEP Outros CAP 2 Vitórias 0 Empate 0 Palmeiras 4 - 1 Capivariano

Palmeiras 2 - 0 Capivariano 6 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

