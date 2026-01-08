Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Palmeiras e Batalhão se enfrentam nesta quinta-feira-feira (08), às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal da CazéTV no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do terceiro título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras estreou com vitória ao derrotar o Monte Roraima por 4 a 2, resultado que colocou o Verdão na vice-liderança do Grupo 27.

Já o Batalhão começou a competição com derrota, ao perder para o Remo por 2 a 0, e agora tenta a recuperação para sair da lanterna da chave.

Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase da Copinha. Na última rodada, o Palmeiras enfrenta o Remo no domingo (11), enquanto o Batalhão mede forças com o Monte Roraima.

Palmeiras: Aranha, Luis Gonçalves, Robson, Luccas Ramon, Arthur Gabriel, Victor Gabriel, Rafael Coutinho, Fábio Silva, Antônio Marcos, Sorriso, Heittor Vinicius.

Batalhão: Moisés, Igor Gabriel, Gustavo Damasceno, Yuri Moreno, Serginho, Arthur Nakamura, Isaac, Ismaell, Ácklla, Daniel Ribeiro, Vitor Franklin.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Batalhão

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Arena Barueri - Baruei, SP

