Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (27), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmitida ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o Bolívar por 3 a 2 e garantir a liderança isolada na fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão. Invicto na competição nacional, o Verdão estreou com um empate sem gols diante do Botafogo, mas em seguida emplacou uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Por outro lado, o Bahia chega embalado após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Nacional, pela Libertadores. No entanto, no Brasileirão, o Tricolor Baiano ainda busca regularidade. A equipe ocupa a 13ª colocação na tabela, com seis pontos somados em cinco rodadas. Até o momento, o Bahia empatou com Internacional e Mirassol por 1 a 1, e com o Santos por 2 a 2. Foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 e conquistou um triunfo sobre o Ceará por 1 a 0.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; Estevão, Facundo Torres, Flaco López.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Erick Pulga, Cauly (Ademir), Lucho Rodríguez.

Desfalques

Palmeiras

Richard Ríos, Micael, Bruno Rodrigues, Murilo, Raphael Veiga, Mayke, Marcos Rocha e Vitor Roque estão machucados.

Bahia

Ronaldo, Kanu, Gabriel Xavier e Arias seguem no DM.

