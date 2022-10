Palmeiras x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Verdão busca voltar a vencer para seguir com folga na liderança do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com mais de 38 mil ingressos vendidos, o Palmeiras recebe o Avaí na noite deste sábado (22), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui! Vindo de dois empates consecutivos, o Palmeiras busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, segue com folga na liderança com 68 pontos, oito a mais que o Internacional, na vice-liderança.

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Rony, que cumpriu suspensão no empate com o São Paulo sem gols. Do outro lado, o Avaí, lutando contra o rebaixamento com apenas 28 pontos, vem de cinco derrotas seguidas. A última vitória foi contra o Atlético-MG por 1 a 0, no dia 17 de setembro. "Todos nós sabemos que vai ser um jogo difícil, até porque eles são líderes, mas temos todas as condições de ir na casa deles e buscar os três pontos, que é o nosso objetivo. Precisamos entrar concentrados, não podemos errar mais", afirmou o volante Lucas Ventura. Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras registra uma ampla vantagem: são 14 vitórias do Verdão, contra apenas duas do Avái, além de três empates. No primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

Escalação do provável AVAÍ: Vladimir, Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Rômulo; Renato, William Pottker e Bissoli.

Desfalques

Palmeiras

Murilo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Avaí

Eduardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Bressan, Cortez e Guerrero, lesionados, estão fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,15 na vitória do Verdão, $ 6,80 no empate e $ 16,00 caso o Avaí vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,55 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,30 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 1,65 se for o Palmerias, e $ 30,00 se for o Avaí.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

Cesar Greco/SE Palmeiras

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 21h (de Brasília)

• Local: Allianz Parque – São Paulo, SP

• Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro), Thiago Henrique Neto e Eduardo Gonçalves (assistentes), Ilbert Estevam (quarto árbitro) e Marcelo Rogério (AVAR)