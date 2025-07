Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Allianz Parque; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (20), às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga para entrar no G-4 do Brasileirão, o Palmeiras volta a campo após empatar com o Mirassol por 1 a 1 na última rodada. Em quinto lugar, com 23 pontos, o Verdão está a um ponto do Bahia, quarto colocado.

Por outro lado, o Atlético-MG chega embalado após venceu o Bucaramanga por 1 a 0 no primeiro jogo dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Galo ocupa a oitava posição, com 20 pontos e aproveitamento de 51%.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Richard Ríos, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Facundo Torres e Vitor Roque.

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Júnior Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Hulk.

Desfalques

Palmeiras

Flaco López está suspenso, enquanto Murilo, Paulinho, Giay e Bruno Rodrigues estão machucados.

Atlético-MG

Patrick, Cadu, Caio Maia e Tomás Cuello estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 20 de julho de 2025

domingo, 20 de julho de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Allianz Parque - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 38 vitórias, contra 27 do Atlético-MG, além de 20 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Verdão venceu por 2 a 1.

