Palmeiras se aproxima de acerto com Red Bull Bragantino pelo retorno de Artur

Clubes tentam ajustar a parte financeira para que a negociação seja sacramenta

O Palmeiras está perto de anunciar mais um reforço. Trata-se de Artur, do Red Bull Bragantino. O Alviverde está se aproximando das exigências do time de Bragança Paulista para sacramentar o retorno do atleta ao clube.

O que ainda afasta Artur de ser oficializado como reforço do Palmeiras é a parte financeira. O Red Bull Bragantino pede 10 milhões de euros, o Alviverde oferece 8 milhões de euros e tenta condicionar os outros dois em metas a serem atingidas pelo jogador.

Segundo uma fonte da GOAL, o Palmeiras decidiu agilizar o negócio por conta do prazo de inscrição da Copa Libertadores. A lista dos atletas que vão disputar a primeira fase tem que ser entregue até o dia 1 de abril.

O Massa Bruta é dono de 80% dos direitos econômicos de Artur e o Palmeiras ainda tem 20%, O Red Bull Bragantino deixou claro que deseja negociar da porcentagem que tem do jogador. Num momento da negociação, o Alviverde chegou a sugerir que o clube de Bragança Paulista ficasse com 10%.

Na atual temporada, Artur disputou 16 partidas pelo Red Bull Bragantino, somando 1.406 minutos em campo. No período, ele marcou três gols e deu uma assistência. O atacante desde sempre deixou claro o desejo em retornar ao Palmeiras.