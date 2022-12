Palmeiras aguarda volta de Dudu para retomar conversa por renovação

Atacante de 30 anos entrou em divergência por causa do tempo do futuro contrato com o Verdão

A negociação para a renovação de Dudu com o Palmeiras não teve avanços desde a última reunião entre as partes, em novembro passado. As férias do futebol brasileiro impediram novos encontros. O clube aguarda a volta do atacante a São Paulo para ajustar os moldes do novo contrato, como soube a GOAL.

O agente do jogador, André Cury, ainda não foi procurado pela presidente Leila Pereira para definir as minutas do novo vínculo do atleta de 30 anos. Eles devem se reunir a partir de 2 de janeiro, quando o elenco se reapresentará na Academia de Futebol.

As partes pretendem se reunir para uma nova conversa logo após a reapresentação do plantel comandado por Abel Ferreira. O encontro será na Academia de Futebol e contará com a mandatária do clube, os empresários, o atleta e o diretor de futebol Anderson Barros.

A única pendência para a renovação contratual de Dudu é a duração do novo acordo. O atual compromisso se encerra em dezembro de 2023, e o jogador quer estendê-lo até o fim de 2026. A cúpula palmeirense deseja prorrogá-lo até dezembro de 2025.

A solução encontrada pelo Palmeiras foi renovar até o fim de 2025 e colocar uma cláusula que permite a renovação automática em caso de cumprimento de metas. Houve, inclusive, divergência durante a reunião por causa do ocorrido.

Dudu e Palmeiras retomarão as conversas a fim de solucionar o problemas. Outros jogadores do elenco já tiveram os contratos renovados, como o lateral direito Mayke e o zagueiro Luan. O atacante gostaria também de ter as solicitações atendidas para seguir na Academia de Futebol.

A parte financeira não será um problema para as tratativas com o jogador. O atacante seguirá com remuneração de R$ 2 milhões mensais na Academia de Futebol — ele é dono do maior salário do elenco comandado por Abel Ferreira.

Em 2022, o atleta fez 68 partidas, com 11 gols marcados e 14 assistências. Ele esteve em campo por 4.989 minutos durante a atual temporada.