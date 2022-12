Palmeiras e Dudu marcam nova conversa por renovação para depois da Copa do Mundo

Conversas pela renovação do atacante estão estagnadas. Ele viajou à Turquia para curtir férias, e os agentes estão no Qatar para acompanhar o Mundial

As tratativas entre Palmeiras e Dudu estão estagnadas. Clube e jogador se desentenderam sobre moldes da renovação e até trocaram "acusações" nos bastidores da última reunião. Há, no entanto, interesse mútuo na sequência do atacante de 30 anos na Academia de Futebol. Os agentes do atleta se reunirão com a diretoria alviverde após a Copa do Mundo para nova discussão sobre a prorrogação do vínculo, como soube a GOAL.

O principal entrave no momento é o tempo de contrato. Dudu gostaria de renovar até dezembro de 2026, enquanto o Palmeiras está disposto a estender o acordo até o fim de 2025. A presidente Leila Pereira e o empresário do jogador, André Cury, devem se encontrar logo após a disputa do Mundial, no Qatar, para conversarem sobre a situação de Dudu.

O representante do atleta está no país do Oriente Médio para acompanhar a reta final do torneio, que se encerra em 18 de dezembro. Na volta ao Brasil, terá uma conversa com o clube paulista a fim de discutir moldes do novo compromisso. A ideia é chegar a um consenso sobre o período do contrato no próximo encontro presencial.

Até havia possibilidade de uma reunião remota, mas o atleta também gostaria de participar e viajou à Turquia para curtir férias ao lado da família. Ele volta para se apresentar ao elenco comandado por Abel Ferreira, ainda em meados de dezembro.

A parte financeira da oferta feita pelo Palmeiras foi aprovada por Dudu. O jogador seguirá com o mesmo salário no novo contrato — R$ 2 milhões por mês —, o maior do atual plantel.

Dudu tem vínculo na Academia de Futebol até dezembro de 2023, mas a diretoria já se adiantou e fez proposta para a renovação contratual. O negócio deve ter um desfecho até os primeiros meses do próximo ano.

Nesta temporada, o atacante fez 66 partidas pelo Palmeiras, com 4.985 minutos em campo. No período, marcou dez gols e se responsabilizou por 12 assistências.