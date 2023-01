Palmeiras adota postura fria em negócio por Matheus Henrique

Clube acena com proposta, mas é comedido em conversas com o Sassuolo pela contratação do volante de 24 anos

O Palmeiras adotou uma postura comedida na conversa para a contratação de Matheus Henrique, como soube a GOAL. O clube já acenou com uma proposta de até 6 milhões de euros (R$ 33 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do volante de 24 anos. No entanto, passou dois dias sem discutir a chegada do atleta no mercado da bola.

Entre domingo (15) e terça-feira (17), o diretor de futebol Anderson Barros trocou poucas mensagens com a diretoria do Sassuolo sobre o negócio. A situação ficou a cargo do intermediário que viajou à Itália para tentar a liberação do atleta, que tem contrato até 30 de junho de 2026.

Em que pese a postura fria, o Palmeiras trata Matheus Henrique como prioridade para a reposição de Danilo no mercado da bola. O clube ajusta detalhes internos antes de avançar nas tratativas pelo volante, que teve passagem de destaque pelo Grêmio.

A contratação do atleta requer aprovação da administração executiva do clube, especialmente dos departamentos jurídico e financeiro. Após o aval de todas as pastas, o negócio poderá avançar.

O Sassuolo, que mudou de ideia sobre o negócio em meio à janela de transferências, pede celeridade na operação ao Palmeiras e quer que as tratativas avancem até o início da próxima semana. O clube quer tempo hábil para buscar a reposição de Matheus Henrique em caso de venda ao futebol brasileiro.

A janela de transferências na Itália se encerra em 31 de janeiro, e o Sassuolo deseja ao menos sete dias para negociar a contratação de um substituto para o brasileiro.

Além do Palmeiras, a Salernitana voltou a conversar com o Sassuolo pela contratação de Matheus Henrique. O clube italiano busca a contratação do atleta em meio à crise vivida na Série A.

A Salernitana ocupa a 16ª posição, com 18 pontos, dois a mais que o 17º colocado, o Sassuolo. Após a derrota por 8 a 2 na rodada passada, o clube de Salerno busca novas peças para o elenco, e a diretoria aprova a contratação do brasileiro.

O clube também está à procura de um treinador no mercado da bola — Davide Nicola foi demitido nessa segunda-feira (16), logo após a derrota da equipe para o Atalanta, na 18ª rodada do torneio local.

Situação de Jean Lucas

Getty Images

O Palmeiras também esfriou as conversas pela contratação de Jean Lucas, que conta com o aval da comissão técnica. A pedida do Monaco — 6,5 milhões de euros (R$ 35,8 milhões) à vista — fez o clube recuar na busca pelo jogador.

O clube do Principado é irredutível na negociação desde que o Verdão aceitou a venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 18 milhões de libras (R$ 112,85 milhões ou 20,5 milhões de euros). O Monaco também tinha interesse na aquisição do volante de 21 anos.

Jean Lucas tem contrato no Stade Louis II até 30 de junho de 2026. O meio-campista de 24 anos, que tem passagens por Flamengo e Santos, está disposto a voltar ao Brasil, mas aguarda a discussão entre as partes finalizar para ajustar o futuro.