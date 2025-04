Palestino x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Sul-Americana 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (24), no Estádio Francisco Rumoroso; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palestino e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h2 (de Brasília), no Estádio Francisco Rumoroso, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Com zero pontos e na lanterna do Grupo E, a Raposa entra em campo pressionada pela necessidade de vencer. Nos dois primeiros jogos da competição, o time foi derrotado pelo Unión Santa Fe por 1 a 0 e pelo Mushuc Runa por 2 a 1.

Por outro lado, o Palestino ocupa a vice-liderança do grupo, com três pontos conquistados. Na rodada de estreia, o time foi derrotado pelo Mushuc Runa por 3 a 2, mas se recuperou na sequência ao vencer o Unión Santa Fe por 2 a 0.

Prováveis escalações

Palestino: Sebastián Pérez; Ian Garguez, Antonio Ceza, Fernando Meza, Jason León; Julián Fernández, Joe Abrigo, Ariel Martínez, Bryan Carrasco; Junior Arias, Gonzalo Tapia.

Cruzeiro: Cássio; Fagner (William), Fabricio Bruno, Villalba (Jonathan Jesus), Kaiki Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian, Matheus Pereira, Dudu (Wanderson) e Gabigol.

Desfalques

Palestino

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Matheus Henrique, João Marcelo, Japa e Bolasie estão machucados.

Quando é?