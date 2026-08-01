Em um cenário que reflete a dimensão do apelo popular da lenda Zinedine Zidane, os ingressos para o seu primeiro confronto à frente da comissão técnica da seleção francesa se esgotaram completamente em menos de um dia após serem colocados à venda.

A França se prepara para receber a Itália no próximo dia 2 de outubro, pela Liga das Nações da Europa, em um duelo que será sediado no histórico Stade de France, cuja capacidade é de 80 mil espectadores, com as contas oficiais da seleção confirmando a lotação total.

Zidane assume a responsabilidade como sucessor de Didier Deschamps, que comandou a França ao longo de 14 anos, iniciando uma nova era que carrega grandes esperanças de retorno ao topo do futebol europeu e mundial.

No entanto, a estreia oficial de Zidane na carreira de treinador com a seleção será em solo turco, no dia 25 de setembro, antes de a equipe se deslocar para a Bélgica três dias depois, em um segundo confronto pela mesma competição.

A seleção francesa voltará a receber a Bélgica na capital, Paris, no dia 5 de outubro, restando apenas um número limitado de ingressos da primeira categoria, segundo informou a rede de comunicação "RMC".