País participante da Copa do Mundo é vítima de espionagem: drone é abatido sobre campo de treinamento

Um drone foi avistado sobre o campo de treinamento da Coreia do Sul, segundo noticiou o Seoul Economic Daily na tarde desta quarta-feira. A polícia do México está investigando o caso.

Na terça-feira, estava programado um treino fechado em Zapopan, no México. Enquanto os treinadores ainda estavam posicionando os cones, um drone foi avistado sobre o campo.

Um segurança avistou a câmera voadora e comunicou o fato aos militares mexicanos presentes no local. Eles derrubaram o aparelho por meio de ondas de rádio.

O coordenador de segurança da Coreia do Sul e os militares mexicanos de plantão correram até o local onde o drone caiu, mas ele já havia sido retirado pelos proprietários.

O caso foi encaminhado à FIFA. A polícia mexicana também já está investigando o incidente com o drone.

A Coreia do Sul enfrenta o México na madrugada de quinta para sexta-feira. A primeira partida da fase de grupos foi vencida por 2 a 1 contra a República Tcheca.



