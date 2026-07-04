País natal... Bono faz história às custas do Canadá

A participação do astro marroquino Yassine Bounou na Copa do Mundo não se limita mais ao seu brilhantismo entre os postes, já que o goleiro dos “Leões do Atlas” continua a gravar seu nome nos registros do torneio com números que têm um caráter especial.

De acordo com dados do “Mr. Ship”, Bono se tornou o primeiro goleiro na história da Copa do Mundo a enfrentar seu país natal em duas edições diferentes do torneio, após ter jogado contra o Canadá nas Copas do Mundo de 2022 e 2026.

A seleção marroquina havia derrotado o Canadá por 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, e busca repetir essa vitória hoje contra a mesma seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelo Canadá em conjunto com os Estados Unidos e o México.

Bono nasceu no Canadá, filho de pais marroquinos, mas, desde muito cedo, voltou para Casablanca, orgulhoso de sua identidade marroquina.

A lista de goleiros que enfrentaram as seleções de seus países de nascimento na Copa do Mundo inclui Kirouja, pelo Peru contra a Argentina na edição de 1978; Hislop, por Trinidad e Tobago contra a Inglaterra em 2006; Mounir El Mohamadi, pelo Marrocos contra a Espanha em 2018; Bourian, pelo Canadá, contra a Croácia em 2022; Diogo Costa, pela Portugal, contra a Suíça no mesmo ano; e Édouard Mendy, pelo Senegal, contra a França na Copa do Mundo de 2026.

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