País eliminado da Copa do Mundo aponta erros de arbitragem e recorre imediatamente à FIFA

A Croácia está profundamente decepcionada com as decisões da arbitragem na partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra Portugal (derrota por 2 a 1). Tomislav Pacak, porta-voz da Federação Croata de Futebol (HNS), fala em “uso indevido da tecnologia”.

Isso se refere, principalmente, à anulação do gol de empate marcado por Josko Gvardiol no final da partida. O contato de Igor Matanovic na jogada que antecedeu o gol foi crucial para a marcação do impedimento, mas, segundo os croatas, isso não deveria ter ocorrido.

O contato foi, de fato, detectado por meio de uma nova tecnologia: um chip na bola. “A HNS enviou uma carta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, na qual expressou sua profunda decepção e discordância em relação à partida contra Portugal. O gol de empate foi indevidamente anulado por impedimento”, inicia Pacak em seu comunicado.

“Essa decisão teria se baseado em um suposto toque de Matanovic, que, segundo a HNS, não ocorreu e, em vez disso, foi detectado por um sensor, o que, na opinião deles, vai contra as regras e o espírito do futebol. A federação fala, nesse contexto, de abuso da tecnologia.”

“Embora, em princípio, apoiem o uso da tecnologia no futebol, consideram que essa aplicação não beneficia a FIFA, as equipes nem os torcedores”, prossegue o comunicado.

“A HNS decidiu afirmar que, embora a carta não vá dissipar a tristeza e a decepção dos torcedores e jogadores, é importante notificar formalmente a FIFA e solicitar uma explicação detalhada de todas as decisões.”

A FIFA está bastante ocupada no momento com todas as reclamações. Após todo o drama em torno do atacante norte-americano Folarin Balogun, a França também já entrou com um recurso. Com isso, eles esperam conseguir a anulação do cartão amarelo recebido por Michael Olise na partida contra o Paraguai.