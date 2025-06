Pai defende Neymar por acusações de exagerar em festas: "Não é Carnaval toda noite. Ele não rompeu os ligamentos do joelho jogando pôquer"

Copa do Mundo

O pai de Neymar rebateu a fama de festeiro atribuída ao filho, afirmando que ele costuma ser retratado como se estivesse em 'Carnaval todas as noites'

O QUE ACONTECEU

Nunca houve dúvidas sobre a habilidade de Neymar com a bola nos pés. Ainda assim, ao longo de sua carreira, muitas vezes surgiram perguntas sobre o quanto ele leva a sério o papel de astro do futebol mundial. Para alguns, o craque parece se deixar levar um pouco demais pelos encantos da fama e da fortuna.

O CONTEXTO

Enquanto nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se dedicaram de forma absoluta à excelência em suas carreiras, Neymar jamais conquistou a Bola de Ouro. Hoje, aos 33 anos e após enfrentar sérias lesões, ele está no ponto de partida da carreira: o Santos.

VOCÊ SABIA?

Apesar das críticas, Neymar tem um currículo respeitável: conquistou títulos da La Liga e da Champions League pelo Barcelona, transferiu-se em 2017 para o Paris Saint-Germain como o jogador mais caro da história e soma 79 gols em 128 jogos pela seleção brasileira.

O QUE DISSE NEYMAR ÁI?

Para Neymar pai, a carreira do filho é um sucesso, e a vida fora dos gramados nunca comprometeu seu desempenho. Em entrevista ao L’Équipe, ele afirmou:

“Precisamos parar de achar que é Carnaval toda noite. Dentro de campo, ele é um profissional. Fora dele, é a vida dele. Ele sai quando está de férias ou nos dias de folga. As lesões não aconteceram porque ele saiu com garotas. Você acha que ele rompeu o ligamento cruzado porque jogou pôquer?”

SAIBA MAIS

Neymar Pai também comentou sobre o título inédito da Champions conquistado pelo PSG após a saída do trio Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé:

“Fiquei feliz! Parabenizei o Nasser (Al-Khelaifi), que é um amigo. Fizemos parte desse projeto. Ele sabe que escalamos essa montanha juntos. É preciso tempo para estruturar um clube e encontrar a fórmula certa. Eles construíram um novo centro de treinamento, investiram em jovens jogadores, em uma nova comissão técnica. Hoje, todo mundo quer jogar lá. Antes, os atletas queriam sair para clubes maiores.”

O QUE VEM AÍ?

O contrato de curto prazo com o Santos está perto do fim. Segundo o pai, o atacante recebeu sondagens de clubes europeus e pode voltar a disputar a Champions League antes de defender o Brasil nas finais da próxima Copa do Mundo, em junho de 2026.