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Jorge MessiGetty
Oliver Maywurm

Traduzido por

Pai de Lionel Messi morre aos 68 anos

L. Messi
Argentina
Newell's Old Boys

Jorge Messi, pai do várias vezes melhor jogador do mundo Lionel Messi, está morto. Segundo relatos, ele morreu na noite de sexta-feira (horário local) em um hospital de sua cidade natal, Rosário, após longa doença.

O Newell's Old Boys, clube de formação do filho Lionel em Rosário, confirmou a morte de Jorge Messi na tarde de sábado. Ele tinha 68 anos.

"Sua companhia constante e seu papel de liderança nos bastidores foram decisivos para apoiar cada passo de Lionel, desde seus primeiros passos até a maior glória no futebol mundial. Obrigado por ensiná-lo a amar estas cores", dizia o comunicado do Newell's Old Boys.

Jorge Messi acompanhou ao longo da carreira o filho mundialmente famoso, que ainda aos 13 anos trocou o Newell's Old Boys pelo Barcelona, como conselheiro. Já durante a Copa do Mundo mais recente na América do Norte, havia se tornado conhecido que o estado de saúde de Messi pai era ruim. Na época, a família informou, "que Jorge Messi se encontra atualmente em uma crise de saúde. Ele está sob supervisão médica e apresenta progresso dentro de suas possibilidades."

A apresentadora de TV Florencia Pena havia anunciado erroneamente a morte do pai de Messi no início da Copa do Mundo, em uma transmissão ao vivo da plataforma de streaming Luzu TV. Mais tarde, ela explicou que recebeu a informação falsa da equipe de produção e a considerou confiável. "Peço desculpas à família Messi pelo momento difícil que ela está atravessando. Lamento infinitamente ter contribuído para esse sofrimento", escreveu Pena em tom de arrependimento no Instagram e deixou seu trabalho na Luzu TV.

Jorge Messi, nascido em 1958, trabalhou inicialmente em uma siderúrgica. Quando percebeu o grande talento de seu terceiro filho, Lionel, passou a se concentrar no desenvolvimento da carreira dele. De baixa estatura, Lionel foi para as categorias de base do Barcelona aos 13 anos, recebeu tratamento hormonal, tornou-se profissional aos 17 e marcou a maior era do clube: entre 2009 e 2015, o Barça conquistou a Liga dos Campeões três vezes. Messi ganhou oito vezes a Bola de Ouro e, ao lado de Cristiano Ronaldo, foi o jogador mais marcante de sua geração.

Campeonato Argentino
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Jorge Messi, pai de quatro filhos, negociou os grandes contratos do filho, inclusive nas transferências de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain (2021) e, dois anos depois, para o Inter Miami.

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