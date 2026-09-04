Pai de Hamza Abdelkarim: Flick confia nele, e sua participação pelo Barcelona não nos surpreendeu

A trajetória do promissor atacante egípcio Hamza Abdel Karim com o Barcelona viveu um momento decisivo na última segunda-feira, quando ele vestiu a camisa catalã em uma partida oficial pela primeira vez, entrando como substituto diante do Rayo Vallecano pela LaLiga, na partida que o Blaugrana venceu por 5 a 2.

Comentando esse passo importante, o pai do jovem jogador, Mohamed Abdel Karim, afirmou em declarações ao site "365Scores": "Hamza, desde que chegou ao Barcelona, sabe muito bem que a concorrência não seria fácil, e seu objetivo sempre foi evoluir dia após dia e aproveitar sua presença ao lado de grandes jogadores".

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E acrescentou: "Durante o período passado, Hamza fez um grande esforço e conseguiu se provar diante da comissão técnica. Por isso, o fato de ele ter recebido a oportunidade de atuar com o time principal não foi uma surpresa para nós. Hansi Flick é um grande treinador, e sua confiança em Hamza, ao lhe conceder a chance de aparecer com o time principal, representa um passo muito importante na carreira do meu filho, e esperamos que seja o começo de mais oportunidades".

E prosseguiu: "Hamza é uma pessoa muito tranquila por natureza, não gosta de falar muito de si mesmo e sempre prefere concentrar-se dentro de campo e nos treinos, deixando que seu nível fale por ele".

"Um momento excepcional"

Sobre os sentimentos da família ao acompanhar o filho com a camisa do Barça na LaLiga, disse: "Como família, acompanhávamos sua jornada e sabíamos o tamanho do esforço que ele fez para chegar a esta etapa, por isso vê-lo atuar com o time principal, em uma partida oficial do Campeonato Espanhol, foi um momento excepcional para nós".

Mohamed Abdel Karim continuou: "Que Hamza se torne o primeiro jogador egípcio a atuar oficialmente com o time principal do Barcelona é uma honra enorme para ele e para a nossa família, e sentimos orgulho por ele representar o Egito em um dos maiores clubes do mundo".

E concluiu: "Sempre digo a ele que chegar ao time principal não é o fim do sonho, mas o começo de uma etapa mais difícil, que exige mais trabalho, concentração e paciência. Espero que sua participação contra o Rayo Vallecano seja apenas um começo, que Hamza continue evoluindo e receba mais oportunidades, e que escreva ao longo dos próximos anos uma longa história com o Barcelona, elevando o nome do Egito".

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