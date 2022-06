"Pai" da Turma da Mônica, Maurício de Souza precisou negar ser o novo técnico do Vasco

O Cruz-maltino confirmou a contratação de Maurício Souza como técnico, e o famoso desenhista aproveitou o nome igual para brincar com a situação

O Vasco confirmou Maurício Souza como seu novo treinador para 2022, e as redes sociais apresentaram dois tipos de reações.

A maior parte da torcida cruz-maltina não ficou muito animada com a escolha, uma vez que o novo comandante não tem muita experiência no futebol profissional – apesar de ter comandado o Flamengo em algumas partidas.

A insatisfação da torcida se manifestou através de uma hashtag que mostrou, digamos, a falta de confiança de que o novo nome seria o ideal.

Maurício Souza é o novo treinador do Vasco da Gama



👉 https://t.co/9W7tn4bF32#VascoDaGama pic.twitter.com/TGFrNyFl9j — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 13, 2022

Outra reação que chamou atenção foi de Maurício de Souza, criador da “Turma da Mônica”. Por causa do nome semelhante ao do treinador de futebol, o mítico quadrinista brasileiro utilizou suas redes sociais para, em tom de brincadeira, negar que seja o novo técnico do Vasco da Gama.

Olá, pessoal. Recebi algumas mensagens relacionando meu nome ao Vasco. Não sou o novo técnico do time e sigo presidente da Mauricio de Sousa Produções. Um abraço em todos! — Mauricio de Sousa (@mauriciodesousa) June 13, 2022

“Olá, pessoal. Recebi algumas mensagens relacionando meu nome ao Vasco. Não sou o novo técnico do time e sigo presidente da Mauricio de Sousa Produções. Um abraço em todos!”, brincou em sua conta de Twitter o “pai” de personagens como Cebolinha, Cascão, Magali e, claro, Mônica.