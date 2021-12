Quem é Maurício Souza, técnico interino do Flamengo nos últimos jogos de 2021?

Com a saída de Renato Gaúcho antes do término da temporada 2021, o Flamengo está com um treinador interino. Maurício Souza, “prata da casa” do Rubro-Negro, é o nome a frente dos jogos das últimas rodadas, em que os cariocas vão apenas cumprir tabela, e peça importante na reformulação da equipe para 2022.

Esta não é a primeira vez que Maurício Souza é chamado para ser treinador interino do Flamengo, e das últimas vezes ele conseguiu dar conta do recado - em 2021 aproveitamento superior ao de Renato Gaúcho, Rogério Ceni e até Jorge Jesus. Foram 12 jogos comandados por ele na atual temporada, com 10 vitórias, um empate e uma derrota, o que resulta em um aproveitamento de 86%. Já em 2020, quando fez seu primeiro jogo como treinador do profissional, ficou na beira do gramado 17 vezes, com 12 vitórias, três empates e duas derrotas, com 76% de aproveitamento.

Além dos bons números, o ex-treinador campeão na base rubro-negra, que hoje atua como auxiliar permanente do Flamengo, tem o respeito de todos no clube, inclusive do elenco. Mauricinho, como é chamado, é considerado um treinador estrategista, com boas ideias de jogo e um perfil estudioso, que lhe rendem constantes elogios, tanto que, internamente, segundo o jornal O Globo, entende-se que ele deveria ter sido o segundo na hierarquia de Renato Gaúcho, no lugar de Marcelo Salles, que também deixou o clube.

Além de tudo que ele pode oferecer ao Flamengo nesta resta final de temporada, em que o Rubro Negro já garantiu o vice-campeonato brasileiro, atrás do Atlético-MG, grande campeões, entende-se que o treinador de 47 anos vai ser peça fundamental na transição para o trabalho do novo técncico que cehgara para comandar a equipe em 2022.

Mesmo desfalcado nesta reta final, Mauricio Souza terá uma grande oportunidade para mostrar serviço no Flamengo e provar que merece o espaço que lhe tem sido confiado.