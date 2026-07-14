Owen: A Inglaterra vai perder a final da Copa do Mundo... e este é o meu conselho para Tuchel diante da Argentina

Michael Owen, ex-jogador da seleção inglesa, acredita que Thomas Tuchel, técnico dos Três Leões, deve pensar em fazer “uma ou duas mudanças” na escalação da equipe para a partida das semifinais da Copa do Mundo contra a Argentina, amanhã à noite, quarta-feira.

A seleção inglesa chegou às semifinais após superar a Noruega com uma vitória por 2 a 1, enquanto a Argentina chegou à mesma fase ao derrotar a Suíça por 3 a 1.

Owen acredita que ambas as equipes têm muito espaço para melhorar antes de seu primeiro confronto de qualquer tipo em mais de 20 anos.

Owen disse ao jornal inglês “Metro”: “Não acho que nenhuma das duas seleções tenha jogado no seu melhor nível durante todo o torneio.

E acrescentou: “Não jogamos bem contra a Noruega. Na verdade, talvez a Noruega tenha jogado melhor do que nós. Portanto, com certeza precisamos apresentar um desempenho melhor para vencer a semifinal e conquistar o título”.

E continuou: “Mas o mesmo vale para a Argentina. Não estou dizendo que eles tiveram folga, mas, teoricamente, eles se esforçaram muito para chegar à semifinal. Portanto, as duas equipes acreditam que são capazes de vencer; a situação está bastante equilibrada”.

Embora Owen não espere que o técnico alemão faça alterações contra a Argentina, ele acredita que Tuchel deve dar a Bukayo Saka, após sua atuação animadora como reserva contra a Noruega, a chance de brilhar desde o início, no lugar de Noni Madueke.

Owen disse: “Acho que ele provavelmente fará uma ou duas alterações. A equipe tem se mostrado bastante estável ao longo do torneio. Não acho que ele vá mudar muita coisa agora”.

Ele observou: “Acho que a posição de ponta-direita é onde ele deve pensar em fazer uma mudança. Tanto Saka quanto Madueke gostam de avançar em direção aos zagueiros adversários e ultrapassá-los”.

E completou: “É claro que Saka está voltando de uma lesão e recuperando seu nível gradualmente ao longo do torneio, mas acho que ele vai começar como titular nesta partida. É um jogo tão importante que não dá para ficar sem ele”.

Por outro lado, o lateral-direito Reece James vai se esforçar ao máximo para conquistar uma vaga no time titular após ter entrado como reserva contra a Noruega.

Owen disse: “Quando está em forma, Reece James é, sem dúvida, um dos melhores laterais-direitos do mundo”.

E continuou: “Quando você analisa os jogadores do mundo em suas posições e se pergunta: ‘Será que esse jogador é um dos melhores do mundo na sua posição?’, você dirá que Harry Kane e Jude Bellingham são, mas Reece James também faz parte dessa categoria”.

E acrescentou: “Portanto, levando isso em consideração, devemos pensar em escalá-lo como titular. Ele não está ausente há um ou dois meses. Assim, se estiver em boa forma física, eu estaria inclinado a fazer isso”.

Caso supere a seleção da Argentina, a Inglaterra disputará a final da Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos, contra o vencedor do confronto entre Espanha e França.

Sobre isso, Owen, ex-jogador do Liverpool e do Real Madrid, disse: “Como torcedor inglês, acredito que certamente somos capazes de chegar à final. Acho que nossas chances serão maiores contra a Espanha do que contra a França. Mas ambas as seleções serão as favoritas para nos derrotar”.

E completou: “Acho que chegaremos à final e perderemos nela. É isso que vejo. Claro, meu coração torce pela Inglaterra, mas minha razão diz que a França é melhor do que nós; e talvez a Espanha também seja melhor do que nós”.