Over em apostas: o que significa e melhores estratégias do mercado

A GOAL explica como funciona o mercado de gols e os melhores caminhos para apostar

O mercado das apostas esportivas segue atraindo ainda mais jogadores por todo Brasil. Apesar de parecer vantajoso a partir dos primeiros lucros, é preciso ter controle emocional e, acima de tudo, estudar as melhores opções que as casas de apostas oferecem.

Agora, o mercado de gols passou a ser um dos investimentos mais comuns entre os apostadores. Esta opção, no futebol, está ligada na quantidade de gols marcados por um time em uma partida.

Apesar de ser um mercado atraente, é preciso analisar as estatísticas dos times para, então, calcular a probabilidade desses gols acontecerem.

Pensando nisso, a GOAL te explica sobre o mercado Over gols, os melhores caminhos e como analisar e calcular a probabilidade de um evento acontecer.

O que é o mercado Over gols nas apostas esportivas?

O mercado Over gols nada mais é que uma das opções em que o jogador pode apostar na quantidade de gols que podem acontecer em uma partida, sendo essa opção usada para um número de tentos equivalentes ou over, que em português significa "mais de".

Por exemplo, se este usuário apostar que haverá mais de 2.5 gols em uma partida, ele acredita que o duelo terá pelo menos três gols marcados entre as equipes.

Ainda assim, as casas de apostas oferecem a opção de incluir, no momento da aposta, a opção de escolher se esses gols serão contabilizados somando os dois times na partida ou apenas um, o que deve aumentar o valor da odd.

As casas de apostas oferecem diversas opções para apostar no mercado de gols. Agora, ao apostar no mercado Over de 0,5, ou seja, um gol ou mais na partida, as chances de sua aposta dar aquele verdadeiro "green" crescem para 90%, segundo as estatísticas.

Como analisar o mercado de gols nas apostas esportivas?

Apesar de o futebol ser um esporte totalmente imprevisível, é possível analisar as estatísticas dos times em uma competição ou em uma sequência de jogos e, com isso, calcular a probabilidade de um evento acontecer.

Dessa forma, podemos analisar a média de gols marcados e sofridos das duas equipes para a partida. Veja:

Manchester City na Premier League 2021/22

55 gols marcados em 23 jogos - média de 2,39 gols marcados

14 gols sofridos em 23 jogos - média de 0,61 gols sofridos

Chelsea na Premier League 2021/22

48 gols marcados em 24 jogos - média de 2 gols marcados

18 gols sofridos em 24 jogos - média de 0,75 gols sofridos

Depois de analisar esses números, basta somente somar a média (2,39 + 0,61 + 2 + 0,75) dos dois times juntos e dividir por 2. Sendo assim, a média é de 2,87 gols por partida.

Ainda assim, é importante analisar os valores das odds oferecidas em cada casa de apostas.

Como calcular a probabilidade de um evento acontecer nas apostas esportivas?

As casas de apostas no Brasil, em sua maioria, utilizam os valores das odds em forma decimal (2.50). Sendo assim, basta apenas dividir 1 pelo valor da odd e, depois, multiplicar o valor por 100. Veja:

1 ÷ 2,50 = 0,4

0,4 x 100 = 40% de chances desse evento acontecer

Nesta caso, investindo R$ 20, na odd 2.50, o retorno líquido seria de R$ 45. Ou seja, um lucro de R$ 15 sobre o valor apostado.