"Nas últimas semanas se escreveu muito sobre mim e, principalmente nos últimos dias, houve muitos rumores, e eu também realmente tive muitas propostas", disse Amiri na noite de sábado em um encontro com torcedores à margem do período de treinos do Mainz no Tirol, "mas hoje decidi com a família que, de qualquer forma, vou ficar aqui."

Não foi preciso dizer mais nada: a comemoração tomou conta dos numerosos torcedores, houve aplausos de pé e gritos de "Mainz".

A declaração de Amiri em favor do FSV é, de fato, surpreendente, já que a Sport Bild havia noticiado recentemente um acordo do participante da Copa do Mundo com o RB Leipzig.

Amiri chegou ao Mainz em janeiro de 2024 vindo do Bayer Leverkusen por um milhão de euros e, desde então, voltou a aumentar de forma significativa seu valor de mercado. Pelos 05ers, marcou 26 gols em 82 jogos e deu mais 13 assistências. Pela Alemanha, disputou até aqui 13 partidas pela seleção principal (1 gol, 1 assistência). Seu contrato com o Mainz vai até o verão de 2028.

Antes da mensagem animadora de Amiri, a equipe do técnico Urs Fischer disputou seu quinto amistoso do verão. Contra a Udinese Calcio, da Serie A, o Mainz buscou um empate depois de estar perdendo por 3 a 1 e segue invicto.