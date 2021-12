Otamendi é agredido e tem cinto amarrado no pescoço em assalto após jogo do Benfica

O zagueiro Nicolás Otamendi, da seleção argentina e do Benfica, passou por um grande susto na madrugada desta segunda-feira (13). O jogador teve sua casa, em Setúbal, invadida por assaltantes após a goleada do Benfica por 4 a 1, diante do Famalicão, pelo Campeonato Português.

Como divulgou a imprensa portuguesa, o zagueiro foi agredido assim que chegava à sua casa por quatro assaltantes. Ainda segundo a imprensa local, o jogador teve um cinto amarrado em seu pescoço até ser levado ao interior da residência.

A polícia portuguesa informou que investiga o caso. Além de Otamendi, sua esposa e os dois filhos estavam no local e entraram em pânico com o caso. Conforme divulgou o jornal Correio da Manhã, foram levados dinheiro, relógios e joias, mas o jogador e sua família passam bem.

O Benfica, clube do jogador, divulgou uma nota sobre o ocorrido, dizendo que o atleta e sua família se encontram bem, apesar do ocorrido. Veja:

O Sport Lisboa e Benfica confirma que o seu jogador Nico Otamendi foi vítima de assalto na sua residência, durante a madrugada de hoje.

O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida.

O Sport Lisboa e Benfica apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada por toda a Comunicação Social, enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades.