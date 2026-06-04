Oscar Gloukh (Ajax) perde o controle, leva uma pancada na cara e é substituído

Oscar Gloukh, jogador do Ajax, não se fez de amigo na Albânia na noite de quarta-feira. O meio-campista israelense de 22 anos marcou o gol da vitória em Tirana e, em seguida, provocou a torcida local.

Israel visitou a Albânia para um amistoso. Ambos os países não participarão da Copa do Mundo neste verão, mas, apesar disso, a partida foi disputada com muita intensidade.

Aos 73 minutos, Gloukh marcou o único gol da partida. Após uma bela jogada, ele chutou a bola na diagonal, no canto inferior direito.

Em seguida, Gloukh correu ao lado da torcida albanesa com o dedo na boca, para pedir silêncio ao público. O jogador também bateu ostensivamente várias vezes no logotipo de Israel.

Os jogadores da Albânia não gostaram nada disso. O zagueiro Elseid Hysaj, da Lazio, avançou contra Gloukh e lhe deu uma forte pancada. Além disso, objetos foram atirados para o campo pela torcida.

Depois que os dois envolvidos receberam cartões amarelos, o técnico Gal Cohen tirou o instigador, Gloukh, de campo.

Mesmo assim, o meio-campista do Ajax encerra a temporada com um sorriso. Gloukh vai para as férias com uma sensação de satisfação, como o herói da partida.