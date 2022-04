Osasuna x Real Madrid: escalação, desfalques e mais do jogo da La Liga 21/22

No estádio Reyna de Navarra, o Osasuna recebe o Real Madrid, às 16h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (20), pela 33ª rodada da La Liga.

Os Merengues estão na liderança do espanhol, com 75 pontos, já o Osasuna é o nono colocado, com 44 pontos marcados.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E ESCALAÇÕES

O Osasuna tem duas baixas na defesa: Juan Cruz e Jesus Areso estão machucados.

No entanto, além da dupla, o técnico Arrasate não tem outros problemas.

Já o Real Madrid segue sem poder contar com Hazard, Ceballos, Marcelo e Mendy, todos no departamento médico.

Os Merengues, no entanto, terão o retorno de Casemiro, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto o artilheiro Benzema está confirmado no ataque.

Possível escalação do Osasuna: Herrera; Vidal, Hernandez, Garcia, Angel; Moncayola, Brasanac, Torro, Sanchez; Avila, Budimir.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Alaba, Militao, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

DESFALQUES

OSASUNA:

Juan Cruz e Jesus Areso: lesionados.

REAL MADRID:

Hazard, Ceballos, Marcelo e Mendy: no departamento médico.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Osasuna e Real Madrid será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet, nesta quarta-feira.