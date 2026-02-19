Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste sábado (21), às 14h30 (horário de Brasília), em compromisso válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O jogo será realizado no Reyno de Navarra, em Pamplona, na Espanha.

Após disputar dois jogos fora de casa, o Osasuna volta a atuar em seus domínios. A equipe ocupa a décima posição na tabela, com 30 pontos conquistados até o momento, e só disputa o Campeonato Espanhol no momento.

Por sua vez, o Real Madrid entra em campo com atenção dividida, já de olho na decisão dos playoffs da Champions League no meio de semana. A preparação ocorre em meio a um episódio polêmico, no qual Vinicius Júnior acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de cometer falas racistas. No Campeonato Espanhol, a equipe agora comandada por Álvaro Arbeloa lidera La Liga, com 60 pontos em 24 jogos.

Como assistir Osasuna x Real Madrid - Canais de TV e transmissões ao vivo

A partida entre Osasuna x Real Madrid será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, apenas para o plano Premium, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Que horas começa Osasuna x Real Madrid

La Liga - La Liga Estadio El Sadar

Prováveis escalações

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Muçnoz, Torró, Oroz, Garcia, Victor Muñoz; Budimir. Técnico: Alessio Lisci.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Hujsen, Carreras; Tchouam´nei, Valverde, Camavinga; Guler, Vinícius Júnior e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Desfalques do Osasuna

Iker Benito permanece lesionado.

Desfalques do Real Madrid

Jude Bellingham, Rodrygo e Éder Militão estão no departamento médico.

Retrospecto recente

