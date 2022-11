Osasuna x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Catalães buscam emplacar a quinta consecutiva na LaLiga 22/23; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Osasuna e Barcelona entram em campo nesta terça-feira (8), às 17h30 (de Brasília), no Reyno de Navarra, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na última partida do Barcelona antes da Copa do Mundo, o Barcelona, brigando pela liderança, volta a campo em busca da quinta vitória consecutiva na LaLiga.

Para o confronto, o técnico Xavi deve optar por Andreas Christensen e Eric Garcia agora aptos e disponíveis, enquanto Piqué pode aparecer no banco de reservas.

Do outro lado, o Osasuna, na quinta posição, com 23 pontos, chega embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

Em 90 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona registra 53 vitórias, contra 18 do Osasuna, além de 19 empates. No último encontro, válido pelo Espanhol 21/22, a equipe catalã goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Balde, Christensen, E Garcia, Alonso; Gavi, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

Escalação do provável OSASUNA: Fernandez; Pena, U Garcia, D Garcia, Sanchez; Oroz, Torro, Gomez; Avila, Budimir, Barja.

Desfalques

Osasuna

A equipe não poderá contar com o atacante Abde Ezzalzouli, emprestado pelo Barcelona, ​​devido a um problema na coxa, enquanto Kike Saverio deverá ficar de fora devido a uma lesão no tendão.

Barcelona

Memphis Depay e Jules Kounde foram novamente deixados de fora da equipe, enquanto Ronald Araujo, Sergi Roberto e Franck Kessie também permanecem de fora devido a lesão.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: Reyno de Navarra – Pamplona, ESP