Os treinadores com mais finais em Copa Libertadores

O caminho rumo à Glória Eterna costuma ser difícil, mas há técnicos que viraram especialistas neste caminho

Disputar uma Libertadores da América não é coisa fácil. Chegar a uma final, então, é ainda mais difícil. Na busca por colocar o nome entre os que já atingiram a chamada “glória eterna”, contudo, existem treinadores que se tornaram verdadeiros especialistas em disputar tais decisões.

Levando em consideração a atual edição 2022, por exemplo, Felipão se colocou como protagonista ao ajudar a levar o Athletico-PR à decisão. Um feito que deixa Scolari como treinador brasileiro com mais finais de Libertadores em todos os tempos.

Confira, abaixo, quais são os treinadores com mais finais de Libertadores disputadas.

Carlos Bianchi

Velezsarsfield.com.ar

O argentino é o técnico com mais títulos de Libertadores em todos os tempos: foram quatro taças (uma com o Vélez, três com o Boca Juniors) em cinco finalíssimas disputadas. A sua única derrota aconteceu em 2004, quando o Once Caldas, da Colômbia, surpreendeu o Boca Juniors.

Finais de Bianchi na Libertadores: 1994, 2000, 2001, 2003 e 2004.

Luiz Felipe Scolari

Getty Images

Felipão se colocou, agora em 2022, como brasileiro com mais finais disputadas como treinador na Libertadores. São quatro no total, sendo que Scolari conquistou os títulos em 1995 e 1999. Será que vence mais um?

Finais de Felipão na Libertadores: 1996, 1999, 2000, 2022

Luís Cubilla

N/A

Craque como jogador, o uruguaio Luís Cubilla também colocou seu nome na Libertadores como técnico. Foram quatro finais disputadas e dois títulos conquistados (1979, 1990).

Finais de Cubilla na Libertadores: 1979, 1989, 1990, 1991

Além de Bianchi, Felipão e Zubeldía, vários outros treinadores chegaram a três finais de Libertadores. A lista segue abaixo.