Os torcedores do FC Volendam e do Feyenoord criticam o protagonista: “Fora com esse cara!”

O Feyenoord sofreu mais uma vez uma valiosa perda de pontos na disputa pelo segundo lugar na tarde de domingo. Em visita ao FC Volendam, a equipe de Robin van Persie ficou presa em um empate sem gols, em uma partida em que as chances foram escassas e o nível de jogo foi particularmente baixo. Os espectadores comentam principalmente sobre o árbitro Allard Lindhout, que chamou a atenção com algumas decisões questionáveis.

A frustração dos torcedores do Feyenoord se concentra, entre outras coisas, no desempenho decepcionante da equipe, mas também no árbitro Allard Lindhout. Especialmente no segundo tempo, a irritação ficou visível.

O momento mais comentado ocorreu aos 68 minutos, quando Ayase Ueda foi derrubado com uma entrada deslizante dentro da área. A bola não estava por perto e um pênalti parecia justificável, mas Lindhout deixou o jogo prosseguir e o VAR, Dennis Higler, também não interveio. Isso causou incredulidade no Feyenoord, que já havia visto uma situação semelhante ser ignorada anteriormente.

Uma entrada forte em Sterling também não resultou em punição, embora Mawouna Amevor também tivesse tocado parcialmente na bola. O técnico do Feyenoord, Robin van Persie, recebeu um cartão amarelo pouco antes por protestar contra uma falta não marcada em Ueda. A soma dessas decisões gerou uma raiva crescente dentro e fora de campo, criando a sensação de que o Feyenoord estava sendo prejudicado pela arbitragem.

Nas redes sociais, as críticas ao árbitro explodem. Os espectadores falam de “arbitragem escandalosa” e apontam vários momentos em que, segundo eles, o Feyenoord deveria ter recebido um pênalti, sendo que o papel do VAR Higler também é fortemente criticado.

“O Feyenoord está péssimo, mas esse Lindhout é muito ruim mesmo. Pênaltis claríssimos. Repetidamente”, diz-se no X. Outro torcedor escreve: “Se o Lindhout não vê, você tem o VAR, mas aparentemente ele também não faz nada.”

No FR12, além disso, predomina a raiva em relação ao próprio desempenho do Feyenoord. “83 minutos e dois chutes a gol contra o Volendam”, diz uma reação reveladora. Também há críticas severas à comissão técnica: “Com esse treinador, você sabe que não dá em nada e não vai dar em nada”, enquanto outro suspira: “Torcedor desde 1970, mas isso é um tormento para os meus olhos.”

Outro diz no X: “Eles precisam obrigar o Lindhout a parar, isso é realmente inaceitável.”