Os times e títulos de Vítor Pereira como treinador

Confira as equipes que o técnico do Corinthians já comandou em sua carreira

Treinador do Corinthians em 2022, Vítor Pereira vem levando o Timão de volta à disputa dos grandes títulos - a equipe está entre os primeiros colocados no Brasileirão e nas semifinais da Copa do Brasil. Apesar de tudo, não está confirmado no clube para 2023.



Ex-jogador, tem títulos importantes no exterior, mas ainda não foi campeão no Brasil. Já passou por sete países na carreira e treinou clubes em vários continentes.



Confira, abaixo, um rápido resumo dos trabalhos de Vítor Pereira como técnico de futebol (esta matéria é atualizada constantemente).

Corinthians (2022)

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após a demissão do técnico Sylvinho, a diretoria do Corinthians, decidiu apostar em um treinador estrangeiro e procurou Vítor Pereira, ainda no início da temporada.



Em 49 jogos disputados até o momento, o retrospecto tem sido bom: 19 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, considerando Brasileirão, Copa do Brasil, Paulista e Libertadores.



A busca, agora, é pelo primeiro título: o Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil, onde enfrenta o Fluminense.

Fenerbahçe (2021)

AA

A segunda passagem de Vítor Pereira pelo Fenerbahçe não foi tão positiva: o português não conquistou títulos.

O técnico passou pouco mais de cinco meses no cargo, terminando com 11 vitórias, sete empates e sete derrotas em 25 jogos.

Shanghai SIPG (2017 - 2020)

Getty Images

O trabalho mais duradouro de Vítor Pereira foi na China: no Shanghai SIPG. Foram mais de três anos do português na equipe chinesa, com dois títulos.

VP ganhou a Superliga Chinesa em 2018, bem como a Supercopa no ano seguinte. Também treinou nomes como Hulk, Oscar e Elkeson.

1860 Munich (2017)

Getty

A primeira passagem de Vítor Pereira em uma das chamadas cinco grandes ligas veio no 1860 Munich, da Alemanha.

Foram apenas 20 jogos para VP no clube alemão, desesperado para fugir do rebaixamento na 2. Bundesliga, a segunda divisão alemã. O técnico contou com seis vitórias, três empates e 11 derrotas, a última deles no playoff de rebaixamento que decretou a queda do clube de Munique.

Fenerbahçe (2015 - 2016)

AA

A primeira passagem de Vítor Pereira pelo Fenerbahçe foi mais marcante - talvez, pelos motivos errados.

O trabalho dentro de campo foi bom, com 38 vitórias, 15 empates e nove derrotas em 62 jogos. Mas a saída foi polêmica: o treinador viajou para Portugal e alegou ter sido ameaçado pela torcida. O Fener interpretou tal posição como "quebra de contrato" e o rescindiu unilateralmente. O caso foi parar na corte arbitral do esporte.

Olympiakos (2015)

Getty Images

Outro trabalho marcante de Vítor Pereira aconteceu no Olympiakos, da Grécia. Foram pouco mais de seis meses, mas o suficiente para que o treinador saísse campeão nacional e campeão da Copa do Brasil.

Al-Ahli (2013 - 2014)

No Al-Ahli, a Arábia Saudita, Vítor Pereira pode até não ter sido campeão, mas conseguiu ser marcante: terminou com o vice da Liga dos Campeões Asiática.

Em 37 jogos, conquistou 19 vitórias, oito empates e oito derrotas.

Porto (2011 - 2013)

Parece inegável que o melhor trabalho da carreira de Vítor Pereira, pelo menos até agora, aconteceu no Porto.

Foram duas temporadas para VP: o Porto ganhou o Campeonato Português em ambas as ocasiões. Também ficou com o título da Supercopa nas duas temporadas. Com 69,8%, teve o melhor aproveitamento entre todos os clubes que passou até agora.

Santa Clara (2008 - 2010)

Outro trabalho duradouro, Vítor Pereira passou duas temporadas no Santa Clara antes de chegar ao Porto.

Então na segunda divisão portuguesa, brigou em ambas as temporadas pelo acesso, mas permaneceu na segundona. Em 2010, decidiu deixar o Santa Clara para ser assistente de André Villas-Boas, no Porto.

Começo da carreira em Portugal

Antes de brilhar por Porto, Corinthians, Fenerbahçe, entre outros, Vítor Pereira teve um começo humilde nas divisões inferiores em Portugal.

Seus dois trabalhos em times profissionais vieram no Sporting de Espinho e no Sanjoanense. Em ambos os clubes, porém, não conquistou títulos. Também passou pelo sub-15 do Porto em duas ocasiões.