Os times e títulos de Juan Pablo Vojvoda como técnico

Confira as equipes que o técnico do Fortaleza já comandou em sua carreira

Técnico do Fortaleza desde maio de 2021, o argentino Juan Pablo Vojvoda vem fazendo história no comando do Leão do Pici, com uma classificação heróica para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O treinador argentino conquistou seus primeiros títulos na carreira pelo Fortaleza. Desde que chegou ao clube cearense, o técnico conquistou dois estaduais e uma Copa do Nordeste.

Confira, abaixo, um rápido resumo dos trabalhos de Vojvoda como técnico.

Fortaleza (2021-)

Vojvoda foi anunciado como técnico do Fortaleza em maio de 2021, substituindo Enderson Moreira. Em poucos dias no comando, o argentino conquistou seu primeiro título como treinador ao bater o Ceará na final do Campeonato Cearense.

No Campeonato Brasileiro de 2021, o Fortaleza conseguiu garantir pela primeira vez em sua história uma vaga na Copa Libertadores sob o comando do argentino.

Na atual temporada, apesar de conquistar mais uma vez o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, o Fortaleza teve um início ruim no Brasileirão, e ocupa a lanterna. Já na Libertadores, o treinador levou o Fortaleza para as oitavas de final da competição, contra o Estudiantes.

Unión La Calera (2020-2021)

Anunciado como treinador do La Calera para a temporada de 2020, o técnico fez história pelo clube chileno. Sob o comando de Vojvoda, o La Calera conseguiu sua primeira classificação na história para a Copa Libertadores após terminar o Campeonato Chileno na vice-colocação.

O técnico deixou o clube chileno após um acordo com a diretoria.

Huracán (2019)

A passagem de Vojvoda pelo Huracán foi curta, conseguindo apenas três empates e três derrotas, sendo demitido em setembro de 2019.

Talleres (2018-2019)

O técnico assumiu o Talleres em maio de 2018. Após alguns tropeços, porém, Vojvoda acabou deixando o clube, com 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas.

Defensa y Justicia(2017-2018)

A primeira experiência como treinador fixo de uma equipe profissional de Vojvoda foi pelo Defensa y Justicia, onde foi anunciado em outubro de 2017.

Vojvoda permaneceu no comando até junho de 2018. O Defensa terminou o Campeonato Argentino na 9ª colocação sob o comando do técnico.