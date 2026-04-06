Os telespectadores da Ziggo Sport estão se irritando em massa com Wim Kieft: “Ele me deixa completamente louco!”

Na noite de segunda-feira, o Napoli derrotou o AC Milan em uma partida decepcionante pela segunda colocação. Um único momento de brilho de Matteo Politano foi suficiente para garantir a vitória: 1 a 0. Entre os telespectadores da Ziggo Sport, porém, o assunto não foi o jogo, mas sim o co-comentarista Wim Kieft.

Em um primeiro tempo fraco, não surgiram chances reais. Por meio de Strahinja Pavlovic, o Milan deu o primeiro sinal de perigo e, no final do primeiro tempo, Scott McTominay tentou um espetacular chute de bicicleta. Ambas as tentativas passaram ao lado do gol.

Mesmo após o intervalo, ambas as equipes pareciam, acima de tudo, não querer perder. Christopher Nkunku ficou em posição de gol, mas demorou demais para finalizar. Do outro lado, Kevin De Bruyne testou os reflexos de Mike Maignan, que se mostraram em ótima forma.

Nos últimos trinta minutos, o Milan colocou Santiago Gimenez em campo. Tudo parecia indicar que o placar permaneceria empatado, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Após um desarme fraco de Koni De Winter, Politano marcou: 1 a 0. Na fase final, o Napoli fechou o jogo, com Sam Beukema também entrando em campo.

No X, durante a partida, houve irritação constante com os comentários de Kieft. Ele respirava pesadamente no microfone o tempo todo, o que causou uma experiência desagradável para os telespectadores da Ziggo Sport. Dezenas de telespectadores irritados se manifestaram no X.

“Ziggo, quando vocês vão finalmente ouvir aquela respiração ofegante do Wim Kieft durante a co-narração?! Não é profissional. Irritante. Façam algo a respeito”, diz uma reação. “Alguém pode dizer ao Kieft para tirar o microfone do nariz?”, escreve outro. “Não há ninguém que possa ligar para ele?”

“Segunda parte e continuamos alegremente com a respiração ofegante e os sons de mastigação do Wim Kieft”, diz outro, já farto. “Após 35 minutos de Napoli x Milan, desisto; estou ficando completamente louco com aquela respiração pesada do Wim Kieft no microfone. Provavelmente, o nariz dele ficou um pouco afetado com o passar dos anos.”