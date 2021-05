Os relacionados do Santos para o jogo contra o The Strongest pela Libertadores

Peixe enfrenta o time boliviano fora de casa em jogo válido pelo Grupo C da Libertadores

O técnico Fernando Diniz, do Santos, relacionou 23 jogadores para enfrentar o The Strongest, nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da Copa Libertadores. Marinho segue fora da equipe, em recuperação de uma lesão muscular, e não foi convocado.

Diniz treinou o time titular do Santos com a mesma formação que venceu o Boca Juniors, na última semana, na Vila Belmiro, e apenas uma mudança: Alison, de volta após um problema no joelho direito, na vaga de Vinicius Balieiro. O time provável é o seguinte:

João Paulo, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Lucas Braga e Kaio Jorge.

Segundo colocado do Grupo C, com seis pontos, o Santos quer a vitória na altitude de mais de 3 mil metros de La Paz, na Bolívia, em busca de uma das vagas às oitavas de final.

Veja os 23 relacionados do Peixe:

Goleiros: João Paulo, John e Vladimir

Laterais: Felipe Jonathan, Pará e Madson

Zagueiros: Luan Peres, Kaiky, Luiz Felipe e Robson

Meio-campistas: Alison, Ivonei, Jean Mota, Gabriel Pirani, Lucas Lourenço, Kevin Malthus e Vinicius Balieiro

Atacantes: Allanzinho, Ângelo, Lucas Braga, Kaio Jorge, Marcos Leonardo e Copete