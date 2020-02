Com assistências relâmpagos de Messi, Ansu Fati quebra recorde no Barcelona

Guineense naturalizado espanhol se tornou o mais jovem a marcar duas vezes no mesmo jogo de La Liga

Acostumado a ver Lionel Messi fazer história nos últimos anos, o Camp Nou testemunhou neste domingo um recorde de outro jogador do : Ansu Fati - com grande colaboração do argentino, é verdade.

Fati fez os dois gols da vitória do time catalão por 2 a 1 sobre o , sendo o primeiro aos 30 e o segundo aos 31 minutos do primeiro tempo. Aos 17 anos e 94 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a conseguir balançar as redes duas vezes em um mesmo jogo de . O recorde anterior pertencia a Juanmi, que conseguiu o feito aos 17 anos e 115 dias com a camisa do Málaga em 2010.

🗓 17 anos e 94 dias...@ANSUFATI é o jogador mais jovem a marcar uma dobradinha na #LaLigaHistory! ⚽⚽ pic.twitter.com/dx2tyYQ6ic — LaLiga (@LaLigaBRA) February 2, 2020

O curioso é que a revelação culé foi servida nos dois gols por Messi, em um intervalo de apenas 104 segundos. Isso não acontecia tão rapidamente desde 2011, quando Daniel Alves foi o garçom de Messi em dois gols separados por só 103 segundos.

FCB 2-0 LEV (HT) - Dos asistencias de Messi y dos goles de Ansu Fati en 104 seg. No se veían dos asistencias tan rápidas de un mismo jugador a un mismo compañero en un partido de La Liga desde el 29.01.2011 (dos asistencias de Dani Alves a Messi en 103 seg. contra el Hércules). pic.twitter.com/v6sOCh7cz3 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 2, 2020

"Sempre sonhei com este momento e agradeço ao treinador por mais esta oportunidade", disse Fati em entrevista à Movistar na saída do gramado. "Meus companheiros estão fazendo tudo ser mais fácil e agradeço muito a cada um deles, porque não é simples que entre um garoto e eles se portem tão bem".

Com a dupla Messi e Fati inspirada, o Barcelona conduziu o jogo sem sustos. Rochina marcou para o Levante aos 46 minutos do segundo tempo, mas não impediu o triunfo dos donos da casa, que seguem a apenas três pontos do na corrida pelo título espanhol.