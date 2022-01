Os recordes de Fábio no Cruzeiro: quantos títulos o goleiro conquistou?

Toda história tem um fim. E a parceria entre Cruzeiro e Fábio, uma das mais longevas e vitoriosas do futebol brasileiro, terminou neste início de 2022, depois que atleta e diretoria de futebol não chegaram a um acordo para definir como seriam pagas as dívidas que a instituição tem com o arqueiro de atualmente 41 anos.

Para a torcida cruzeirense, que vem sofrendo nos últimos anos com resultados ruins na Série B do Campeonato Brasileiro, o momento é de dor. Mas a história do goleiro pelo clube celeste é eterna. E os números contam isso.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira, abaixo, alguns dos principais recordes de Fábio como jogador do Cruzeiro.

Jogador com mais partidas pelo clube

Chegou a hora de dizer adeus.



O ídolo que por tantos anos, tantos jogos e com tanta vida nos representou embaixo das traves, como se fosse cada um de nós da Nação Celeste, não estará mais ali, em campo. pic.twitter.com/y2hoWafyhZ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 6, 2022

Em 16 anos seguidos no Cruzeiro, Fábio disputou um total de 976 jogos pela Raposa. Ninguém representou tantas vezes o clube mineiro.

Dentro deste recorde também existem outros: Fábio é o jogador que mais defendeu o Cruzeiro na Série A do Brasileirão (507 jogos), sendo também o atleta com mais partidas na elite do nosso Campeonato Brasileiro (596 no total). Fábio é também o atleta que mais disputou jogos de Libertadores da América pela Raposa (foram 81 partidas).

Goleiro com mais títulos pelo Cruzeiro

Com 12 títulos oficiais conquistados, Fábio só fica atrás de Piazza (13), Marcelo Ramos (14) e Ricardinho (15) na lista dos atletas com mais troféus pelo Cruzeiro. E é o goleiro que mais gritou “é campeão!” na história do clube.

Títulos de Fábio no Cruzeiro: Campeonato Brasileiro (2013, 2014), Copa do Brasil (2000, 2017, 2018), Campeonato Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019).