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Muhammad Sharaf Eldeen

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Os Quatro Gigantes... Um acontecimento sem precedentes nas semifinais da Copa do Mundo

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Suíça
Suíça
França x Espanha
França
Espanha
England
Argentina
EUA
Suíça
França
Espanha

A Argentina garantiu a última vaga nas semifinais

A lista dos classificados para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 está completa, depois que a seleção argentina garantiu a última vaga ao derrotar a Suíça por 3 a 1, na prorrogação, na manhã deste domingo.

As semifinais terão um confronto acirrado entre a França, líder do ranking mundial da FIFA, e a Espanha, terceira colocada, enquanto a seleção argentina, segunda colocada no ranking mundial, enfrentará a Inglaterra, que ocupa a quarta posição.

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De acordo com a redede estatísticas “Squawka”, esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo que as semifinais contam com as quatro seleções melhor classificadas no ranking da FIFA, um feito histórico que reflete o domínio das grandes potências do futebol na atual edição do Mundial.

A França havia derrotado o Marrocos (2 a 0) nas quartas de final, enquanto a Espanha eliminou a Bélgica (2 a 1) e a Inglaterra venceu a Noruega pelo mesmo placar.

Na partida entre Argentina e Suíça, os “dançarinos do tango” abriram o placar com Alexis McAllister, aos 10 minutos, antes que a seleção europeia empatasse aos 67 minutos, com Dan Ndoye, levando a partida para a prorrogação.

A Argentina decidiu o confronto a seu favor com dois gols no final da partida, marcados por Julián Álvarez aos 112 minutos e Lautaro Martínez aos 120+1 minutos.


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