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Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Os problemas não param: aberto processo disciplinar contra astro do Real Madrid

La Liga
Real Madrid
R. Asencio
Espanha

O Real Madrid choca seu jogador com decisão surpreendente

Os problemas se acumulam para Raúl Asencio, estrela do Real Madrid, que foi recentemente condenado a pagar uma multa financeira, além da suspensão da carteira de motorista por 8 meses, após ser considerado culpado de dirigir sob o efeito de álcool.

A rádio Cope informou que o Real Madrid decidiu abrir um processo disciplinar contra Raúl Asencio, e espera-se que uma grande multa financeira seja aplicada a ele.

Até o momento não ficou claro qual a punição que o Real Madrid decidiu impor ao jogador, mas, de acordo com o que revelou o jornalista Melchor Ruiz, o clube merengue abriu um processo disciplinar contra ele, em conformidade com o regulamento interno da instituição.

A ação do Real Madrid ocorreu porque o que aconteceu afeta a imagem do clube merengue, considerando que a conduta do jogador envolve um comportamento negligente.

O Real Madrid já estava a par do que aconteceu, depois que o próprio jogador informou o clube sobre o ocorrido.

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Agora, com base no grau de gravidade que o clube determinará em relação aos acontecimentos, será aplicada uma sanção financeira ou qualquer outra punição prevista no regulamento interno.

O Real Madrid já havia imposto a Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, após a briga que ocorreu entre eles na temporada passada, uma multa financeira de 500 mil euros para cada um.

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