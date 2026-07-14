Os pontos fracos de Messi dos quais a Inglaterra pode tirar o máximo proveito

Jamie Carragher espera que a Inglaterra encontre uma maneira de neutralizar Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo. Em sua coluna para a Sky Sports, o ex-zagueiro compartilha suas ideias com o técnico da seleção, Thomas Tuchel.

Na opinião de Carragher, a Inglaterra deve aproveitar ao máximo o fato de que Messi quase não contribui para a defesa quando a Argentina perde a posse de bola. Além disso, o craque de 39 anos deve ser neutralizado quando os argentinos estiverem com a posse de bola.

“Não é novidade com o Messi. Ele está em atividade há 20 anos e ninguém encontrou a resposta”, conclui Carragher antes do confronto decisivo na semifinal da Copa do Mundo. “Tem que haver um plano. Não acho que será uma marcação individual, mas eles precisam de um plano. Os jogadores também vão esperar isso.”

Caso Tuchel opte por um marcador individual fixo para marcar Messi, isso, segundo Carragher, não é motivo para vergonha. “Você está enfrentando talvez o melhor jogador de todos os tempos. Ele também demonstrou isso neste torneio.”

“Além disso, eles também precisam pensar em como podem tirar proveito dos pontos fracos de Messi. Ele fica meio que vagando quando o adversário está com a bola. Isso significa que o lateral-esquerdo inglês não precisa ficar ao lado dele durante toda a partida. Eles podem aproveitar o fato de que a Argentina se defende com apenas nove jogadores de linha”, aconselha o analista à seleção inglesa.

Carragher, de qualquer forma, não consegue apontar um favorito claro. “Não acho que as equipes sejam muito diferentes uma da outra. Espero que essa partida tenha elementos da partida contra a Croácia, na qual se joga contra uma equipe que se considera boa.”

O ex-zagueiro do Liverpool acrescenta que a Inglaterra pode jogar muito melhor do que tem mostrado até agora. O vencedor enfrentará na final a França ou a Espanha, que se enfrentam na terça-feira.