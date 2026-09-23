"Os números são completamente inaceitáveis": John Terry abre fogo contra a tática de Alonso

O efeito mágico de Xabi Alonso se apagou em Stamford Bridge mais rápido do que se esperava. Depois de um início promissor, o Chelsea viveu um revés defensivo estrondoso após a fraca derrota por 3 a 0 diante do Brentford, e a equipe chegou a três partidas consecutivas sem vencer na Premier League.

O Chelsea ocupa atualmente a décima posição, com apenas 7 pontos, e teve suas redes vazadas 12 vezes, tornando-se a pior defesa de toda a Premier League após cinco rodadas.

Esse preocupante recuo defensivo detonou uma onda de críticas duras, das quais a mais marcante veio do ídolo do clube, John Terry, por meio de seu canal no YouTube. Ele declarou: "Os números são totalmente inaceitáveis para nós, como torcida, e como ídolo do clube, estamos passando por um momento extremamente difícil".

Os dados indicam que o Chelsea segue incapaz de manter o placar sem sofrer gols há 22 partidas consecutivas na Premier League, na maior sequência de desastres defensivos do clube londrino desde 1965.

Esse início catastrófico coloca Alonso como responsável pelo segundo pior começo de temporada do Chelsea no século XXI, superando apenas o sombrio início de Mauricio Pochettino, com 5 pontos.

John Terry criticou a filosofia tática de Alonso na forma de lidar com as bolas paradas e a defesa por zona, e acrescentou: "Sou da velha escola e prefiro a marcação individual. A defesa por zona faz com que os jogadores se eximam da responsabilidade. Na partida contra o Brentford, o adversário aproveitou os espaços na segunda trave sem que ninguém soubesse quem estava marcando quem assim que a bola passou por cima dos defensores. Os jogadores precisam assumir a responsabilidade".

Por sua vez, Xabi Alonso reconheceu a evidente falha defensiva em seu sistema e declarou após a partida: "É claro que precisamos melhorar defensivamente. Estamos indo bem no ataque, mas falta equilíbrio. Não se trata apenas das bolas paradas, mas também dos duelos individuais, da construção de jogadas e do controle do ritmo da partida. Não temos, no momento, a solidez suficiente para competir durante os 90 minutos, mas tudo precisa de tempo".

Apesar de todas as dificuldades, a diretoria do Chelsea renova sua total confiança no projeto técnico do jovem treinador espanhol, contando com a atual pausa para as datas Fifa a fim de buscar soluções rápidas para essas fissuras defensivas, especialmente porque a equipe está fora das competições europeias nesta temporada e concentra todo o seu foco nas competições nacionais.

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