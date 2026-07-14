Os números não mentem: Yamal 8 x 2 Mbappé

O confronto entre França e Espanha, nesta terça-feira à noite, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio AT&T, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, representa mais do que apenas um duelo entre duas seleções gigantes; trata-se de um confronto direto entre dois astros mundiais que vão além do conceito tradicional de jogador de futebol: Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

O jornal espanhol “Marca” destacou que o confronto reúne duas personalidades que dominam os comerciais e inflamam a torcida assim que aparecem nas telas, em um duelo com dimensões técnicas e psicológicas que pode decidir quem vai para a final.

França... uma história de estrelas brilhantes

Para a França, as partidas das semifinais já se tornaram algo habitual, pois esta é sua oitava participação nesta fase ao longo de sua história. A seleção francesa sempre foi uma equipe liderada por uma estrela brilhante que carrega sobre os ombros as esperanças da nação.

Após sua primeira aparição nas semifinais em 1958, liderada pelo lendário Just Fontaine — que estabeleceu um recorde histórico com 13 gols em apenas 6 partidas durante a edição da Suécia —, Michel Platini foi a estrela da França em 1982 e em 1986, antes de Zinédine Zidane levar os “Les Bleus” ao título em 1998 e à final em 2006.

Hoje, a equipe é liderada por Kylian Mbappé, em sua terceira participação na Copa do Mundo como capitão da França, buscando alcançar o mesmo objetivo das duas edições anteriores: chegar à final. Na Rússia 2018, ele conquistou o título marcando um gol decisivo; já no Catar 2022, perdeu o título nos pênaltis, apesar de ter marcado um hat-trick histórico na final que salvou sua equipe a 15 minutos do fim do tempo regulamentar.

Com seu impressionante histórico de 20 gols em 20 partidas na Copa do Mundo, o jogador francês número 10 é, sem dúvida, a estrela da partida e a maior preocupação da seleção espanhola.

A estrela em ascensão que ameaça o trono de Mbappé

Mas, do outro lado do campo, destaca-se com força uma estrela em ascensão. Um jovem que completou 19 anos poucas horas antes da partida da semifinal e que busca apresentar seu melhor desempenho neste torneio: Lamine Yamal.

Já para a Espanha, esta é apenas sua segunda participação nas semifinais da Copa do Mundo, mas, desta vez, conta com um jogador de impacto mundial sem precedentes na história da “La Roja”, embora seu maior ponto forte continue sendo o espírito coletivo da equipe.

Yamal supera Mbappé

Embora a partida entre França e Espanha não possa ser reduzida a um mero confronto direto entre Yamal e Mbappé, muitas das chaves desse confronto entre os dois gigantes residem nessa dupla, e, nesse contexto, a Espanha detém uma clara vantagem.

Em sua trajetória rumo à elite, Lamine Yamal derrotou as equipes de Mbappé 8 vezes em 10 confrontos, enquanto o atacante francês conquistou apenas duas vitórias.

A partida em Dallas será o terceiro confronto entre os dois vestindo as camisetas de suas seleções, e nesse contexto o jogador espanhol ostenta um histórico perfeito: duas vitórias consecutivas.

A primeira foi na semifinal do último Campeonato Europeu, quando Yamal marcou um gol espetacular para empatar o jogo na Allianz Arena, em Munique, antes de Dani Olmo garantir a vitória para a Espanha minutos depois.

Já a segunda vitória ocorreu há um ano, nas semifinais da Liga das Nações, quando a Espanha venceu por um placar emocionante (5 a 4), com Yamal marcando dois gols, enquanto Mbappé fez um gol pela França.

Duas vitórias decisivas para Mbappé

Em ambas as vitórias de Mbappé sobre Yamal, o francês teve um papel decisivo e direto. A primeira foi a goleada do Paris Saint-Germain por 4 a 1, comandado por Luis Enrique, sobre o Barcelona liderado por Xavi Hernández nas quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2023-2024, na qual Mbappé marcou dois gols.

Já a segunda ocorreu na temporada atual, quando o Real Madrid conquistou a vitória por 2 a 1 no Estádio Santiago Bernabéu, em partida que o próprio Mbappé abriu o placar e que terminou com declarações iradas de Vinícius Júnior e sua crítica a Xabi Alonso.

Hoje, as duas estrelas se enfrentam novamente no confronto mais importante entre elas até o momento, onde cada um tentará impor seu domínio e conduzir sua seleção rumo ao sonho da final em solo americano.