O estádio “Hard Rock”, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, será palco de um confronto muito aguardado entre a Argentina e Cabo Verde, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A edição atual da Copa do Mundo será realizada, pela primeira vez na história, no formato de co-sede, com os Estados Unidos, o Canadá e o México como anfitriões.

A seleção argentina garantiu sua vaga nas oitavas de final após liderar o Grupo 10 com pontuação máxima, conquistando três vitórias consecutivas contra a Argélia, a Áustria e a Jordânia, confirmando assim que está pronta para disputar o título.

Por outro lado, a seleção de Cabo Verde chamou a atenção ao alcançar um feito histórico ao se classificar para as fases eliminatórias em sua primeira participação na Copa do Mundo, após terminar em segundo lugar no Grupo 8, após empatar com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.

Antes do tão aguardado confronto, a rede “Huscore”, especializada em estatísticas, revelou um número notável que reflete a ousadia ofensiva da seleção africana, ao destacar que Cabo Verde criou 22 chances claras de gol durante sua trajetória no torneio até o momento, contra apenas 19 da seleção argentina.