Os números falam por si... Um ritmo excepcional no confronto entre Marrocos e Brasil

O confronto entre Brasil e Marrocos (1 a 1), na Copa do Mundo de 2026, superou todas as partidas anteriores do torneio em termos de tempo de jogo efetivo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, o tempo de jogo efetivo foi de 59 minutos e 13 segundos, um claro indicador do ritmo acelerado que marcou o confronto.

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Esse número reflete a vontade ofensiva de ambas as equipes e a ausência de perdas de tempo, já que a bola permaneceu em campo por longos períodos, em comparação com os demais jogos do torneio, o que contribuiu para um confronto aberto e cheio de ritmo acelerado.

Ismail El-Sibari abriu o placar para os Leões do Atlas, em um contra-ataque frente a frente com o goleiro Alisson Becker, aos 21 minutos, antes de Vinícius Júnior empatar para a Seleção com um belo chute após uma penetração na área, aos 32 minutos.

Marrocos e Brasil disputam o Grupo C, que também registrou a vitória da Escócia sobre o Haiti (1 a 0), na manhã deste domingo, horário de Greenwich.

O Brasil sonha com seu sexto título na Copa do Mundo, enquanto o Marrocos alcançou sua maior conquista na competição na última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.



