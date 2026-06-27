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kylian mbappe frankreichGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Os números falam por si... Mbappé é o principal rival de Messi na Copa do Mundo

França x Suécia
França
Suécia
Copa do Mundo
K. Mbappe
L. Messi
Jordânia x Argentina
Jordânia
Argentina
França
Suécia
EUA
Argentina
Jordânia

Mbappé contribuiu para as três vitórias consecutivas da França

Kylian Mbappé continua a apresentar atuações excepcionais na Copa do Mundo de 2026, tendo-se imposto como uma das principais estrelas do torneio até o momento, graças às suas contribuições decisivas pela seleção francesa na fase de grupos.

Nesse sentido, a rede “Hoskord” informou hoje, sábado, que Mbappé lidera ou divide a liderança em vários indicadores ofensivos do torneio até o momento.

Nenhum jogador supera Mbappé no número de contribuições para gols (6), já que ele marcou 4 gols e deu 2 assistências; além disso, ele lidera a lista dos jogadores com mais chutes a gol, com um total de 16 tentativas, e dos que mais acertaram as traves e a trave, com 9 chutes.

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A rede acrescentou que o capitão da seleção francesa também lidera a lista dos jogadores que mais tocaram na bola dentro da área adversária (27), além de ter recebido dois prêmios de melhor jogador da partida, o maior número entre todos os jogadores da Copa do Mundo até o momento.

No entanto, os números de Mbappé parecem estar sob forte ameaça, já que o astro francês disputou três partidas na Copa do Mundo de 2026, enquanto o astro argentino Lionel Messi (artilheiro do torneio com cinco gols) disputou apenas duas partidas até o momento.


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