Veja tudo sobre os comandantes que tentaram recuperar o bom futebol do Mengo de 2019

O Flamengo de 2019, campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, foi um time excepcional, que saiu completamente das curvas pelo ótimo futebol e pela harmonia entre os atletas do elenco. Muito mais que isso, o técnico Jorge Jesus tornou-se quase como um "pai" para os jogadores, admirado também pelos torcedores do rubro-negro.

Em 2020, o português conquistou ainda mais três taças: a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Cariocão. Com isso, Jesus se sagrou como um dos grandes nomes na história do Flamengo, saindo da equipe após cinco títulos.

Após a despedida de JJ, porém, o Flamengo acabou tendo altos e baixos até o momento, indo de títulos a vaias ao elenco. Veja quais foram os treinadores que viveram o pós-Jorge Jesus e tentaram reviver o Flamengo de 2019, contando, claro, com Dorival Júnior, anunciado pela equipe como o mais novo comandante para a temporada.

Domènec Torrent: jogos, vitórias, aproveitamento e mais

Alexandre Vidal/Flamengo

Logo depois da saída de Jorge Jesus, o Flamengo foi em busca de um sucessor para o português, encontrando o espanhol Domènec Torrent. Na época, o treinador era conhecido por ter sido auxiliar de Pep Guardiola, no Bayern de Munique, e as expectativas foram altas.

No entanto, o treinador acabou não aguentando no cargo, após ser derrotado pelo São Paulo, por 4 a 1, e pelo Atlético-MG, por 4 a 0, num intervalo de apenas sete dias. Individualmente e coletivamente, o elenco rubro-negro vinha de complicações, mesmo em terceiro do Brasileirão e classificado para a Copa do Brasil e Libertadores, na época.

Durante sua passagem, Domènec somou 24 partidas disputadas pelo Flamengo, sendo 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. A equipe marcou 42 gols e tomou 36 tentos ao longo do pouco mais de dois meses de trabalho do espanhol, mas acabou sem conquistar nenhum título.

Rogério Ceni: jogos, vitórias, aproveitamento e mais

Marcelo Cortes/Flamengo

Com a saída do espanhol Domènec, Rogério Ceni viu uma oportunidade que poderia lhe dar a chance de retomar o trabalho deixado por Jorge Jesus. O treinador acabou deixando um ótimo trabalho no Fortaleza e viajou para o Rio de Janeiro, onde assumiu o Flamengo que vinha de uma goleada para o Galo.

Apesar das falhas defensivas e pouco rendimento do Flamengo, o treinador conseguiu uma boa relação com os jogadores, recuperando um bom futebol que pôde render quatro taças para o rubro-negro: o Campeonato Brasileiro, de 2020, e o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara e a Supercopa do Brasil, de 2021.

Somando 45 partidas disputadas comandando o Flamengo, entre 24 vitórias, 11 empates e o mesmo de derrotas, o treinador, assim como Dome, caiu após uma derrota para o Atlético-MG. O clima interno entre o clube e o Rogério Ceni estava instável, com a equipe rubro-negra anunciando a saída do técnico às 2h da manhã do dia 10 de julho de 2021.

Renato Gaúcho: jogos, vitórias, aproveitamento e mais

Alexandre Vidal/Flamengo

As expectativas para o retorno de um trabalho tão bom quanto o de JJ parecia nunca chegar, e Renato Gaúcho, claro, não deixou de ser opção para a equipe rubro-negra, após a saída de Rogério Ceni.

A chegada do treinador se deu após sua saída do Grêmio. Passando alguns dias nas praias do Rio de Janeiro, Renato tinha contato com o Corinthians, mas acabou não aceitando o convite para treinar o alvinegro, ficando com o Flamengo.

No Mengo, Renato Portaluppi fez 37 jogos, dos quais venceu 24 deles, empatou em oito e foi derrotado em cinco. O saldo de gol também foi bom: 87 gols marcados e apenas 32 sofridos.

Porém, a queda na semi da Copa do Brasil, para o Athletico, e o vice da Libertadores, na derrota para o Palmeiras, concluíram na saída do treinador do comando do Flamengo sem títulos. Além disso, o clima no vestiário também já não parecia mais o mesmo.

Paulo Sousa: jogos, vitórias, aproveitamento e mais

Gilvan de Souza/Flamengo

Após um espanhol e dois brasileiros, uma outra possibilidade de trazer o futebol do Flamengo de 2019 seria, quem sabe, a contratação de um outro português: Paulo Sousa, ex-técnico da seleção polonesa, foi a opção do rubro-negro para 2022.

Com bastante apoio da torcida do Flamengo em sua chegada, Paulo Sousa foi como uma grande oportunidade de retorno da boa fase da equipe.

Esse apoio, no entanto, começou a sumir, e mesmo com bons números anotados pelo técnico, sendo 19 jogos, sete empates e seis derrotas, Paulo Sousa acabou também caindo do cargo e um clima ruim caiu sobre o treinado. O português acabou sem títulos e dois vice-campeonatos: o Carioca e a Supercopa do Brasil.

Dorival Júnior: jogos, vitórias, aproveitamento e mais

Depois da queda de Paulo Sousa, o Flamengo contratou e anunciou, nesta sexta-feira (10), a chegada de Dorival Júnior, que já soma passagens pelo rubro-negro.

Aos 60 anos, o técnico chega para ser mais uma alternativa do Flamengo e tentar, de uma vez por todas, voltar ao topo do bom futebol e da conquista de títulos.